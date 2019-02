Pollution : à quoi sert une journée de circulation différenciée ?

Les particules fines émises par les voitures sont directement responsables chaque année de 1 100 décès à Paris. Alors, la mise en place ce mercredi des restrictions de circulation vont-elles avoir un impact sur la qualité de l'air, surtout après une semaine de forte pollution ? Selon Charlotte Songeur, ingénieur Airparif, si les voitures portant les vignettes "4" et "5" restaient au garage pendant une journée, cela engendrerait "moins 25 pourcents des émissions de particules". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.