Pollution : alerte dans les transports en commun

Les métros de nos grandes villes baignent dans un air beaucoup plus pollué qu'en surface. La concentration en particules fines y dépasse largement les 80 microns par mètre cube. Cette pollution est liée aux bouches d'aération qui prennent l'air à hauteur des gaz d'échappement en surface. Et aux frottements des freins des trains qui entraînent un déplacement de matières polluantes.