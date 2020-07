Pollution : baignade et navigation interdites à Martigues

Des plages ont été fermées ce jeudi à Martigues à la suite d'une pollution dans la mer, provenant de la zone pétrochimique de Lavéra. Le chlorure de fer, un liquide acide, s'y était déversé pendant quelques heures avant l'intervention des pompiers. Quarante marins et sapeurs-pompiers tentent d'évaluer l'ampleur de la pollution. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la fuite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.