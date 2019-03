Pollution de l'air : des écoles très exposées dans les grandes villes

Deux associations écologistes ont fait une enquête sur l'air qu'on respire. Elles se sont intéressées aux écoles, car les enfants sont plus fragiles que les adultes. À Paris, un établissement scolaire sur quatre se situerait dans une zone où l'air est très pollué, et une sur cinq à Marseille. Pour améliorer la qualité, la ville de Paris s'est lancé le défi de végétaliser progressivement les cours d'école. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.