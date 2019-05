Pollution de l'air : pourquoi des familles attaquent l'État ?

La mairie de Paris a validé un rapport visant à abaisser la vitesse sur le périphérique de 70 à 50 km/h, dans l'espoir de réduire la pollution. Pour la première fois, une habitante de la région parisienne a déposé une plainte contre l'État, accusé de ne pas l'avoir protégé contre la pollution. Elle estime qu'il faut déclencher plus vite les alertes et les mesures de prévention lors des pics de pollution. Suivez son témoignage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.