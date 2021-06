Pollution : des galettes de fioul sur les plages corses

Des responsables d'un club de plongée ont dû suspendre leur activité à Favone. Ils disent avoir trouvé des boulettes de mazout au bord de l'eau. Même constat au camping Sol Di Sari à Solaro (Haute-Corse). Depuis dimanche soir, les vacanciers de passage ne s'arrêtent plus à partir du moment où on leur dit que l'accès à la plage sera interdit. À quelques kilomètres, sur l'étang de Palu, il y a urgence. La fermeture préventive de l'embouchure contre la pollution, menace aujourd'hui tous les poissons. Dans l'eau, le taux d'oxygène est tombé à 15%. Et selon un habitant croisé par nos reporters, dans deux ou trois jours, les poissons vont mourir si la situation ne change pas. Sur le terrain, l'enquête progresse. Ce soir, quatre bateaux sont ciblés par les autorités. En mer comme sur terre, chaque prélèvement est envoyé en laboratoire pour analyse. La principale nappe d'hydrocarbures poursuit sa dérive à plus de quinze kilomètres des côtes corses. La surveillance du littoral continue. L'objectif, intervenir dès les premières pollutions.