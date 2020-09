Pollution : du ciment déversé dans la Seine

Sur une vidéo filmée jeudi, on voit de l'eau mélangée à des particules de ciment qui s'échappent d'une cuve de l'usine de béton du groupe Lafarge. Pour l'entreprise, cette fuite est accidentelle. Elle aurait été causée par un acte malveillant. Depuis le passage de la police fluviale, le trou a été rebouché. Plusieurs pêcheurs affirment que cette fuite dure déjà depuis des mois. Mais qui a fait ce trou ? Pour quel motif ? Une enquête est ouverte.