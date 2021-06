Pollution en Corse : le nettoyage se poursuit, le tourisme s’inquiète

Dans le sable et sur les roches à fleur d'eau, la traque des galettes d'hydrocarbures continue. La pollution a déjà des conséquences sur la faune marine. Sur la zone où nous nous sommes rendus, le travail de dépollution est minutieux. "Pratiquement-là, on est obligé de faire un nettoyage à la brosse à dent", déclare Jean-Michel Culioli, directeur du parc marin international des Bouches de Bonifacio. Le long de la côte, un bâtiment de la marine nationale surveille. Pompiers et agents du parc marin ont placé un barrage flottant. L'objectif est de sauver les zones littorales sensibles et poissonneuses. "Un barrage flottant qui protège l'étang, parce que si la pollution y rentre, c'est mortel pour toute la faune et la flore", explique Sylvère Di Meglio. Dans un complexe hôtelier cet après-midi, c'est la délivrance. "Venir en vacances et ne pas pouvoir se baigner, on était triste. Là, c'est magnifique", confie une jeune femme. Le retour des baigneurs des plages dépolluées n'atténue pas la colère des professionnels du tourisme. Ces dernières 48 heures, les annulations se sont multipliées.