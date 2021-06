Pollution en Corse : quel impact sur le tourisme ?

Santa Giulia, l'une des plus belles plages de Corse pense être épargnée par la pollution aux hydrocarbures. Jusqu'à ce que des vacanciers soient stoppés dans leur baignade. Appelé rapidement, Sébastien Meslin, le directeur général de l'Hôtel Moby Dick, ne peut que constater la présence dans l'eau et sur le sable de galettes visqueuses. Un sentiment de dégoût pour les professionnels du tourisme. La saison était bien partie, car l'Hôtel Moby Dick par exemple affichait complet. Mais sur le sable, impossible de rester. En mer, la dépollution continue. Impossible de pêcher, les galettes d'hydrocarbures sont toujours très présentes. Pour Pierre-Antoine, reprendre le large aujourd'hui est synonyme d'espoir. Sa mission est de remettre à l'eau une tortue marine de 30 kilos. L'animal, coincé dans la nappe de fuel ce mardi matin a été sauvé par la douane. Ce soir, les 40 kilomètres de côtes sur la commune de Porto-Vecchio sont interdits d'accès, soit plus d'une dizaine de plages. Les bâtiments de la marine nationale et un falcon sont revenus le long de la côte afin de traquer la moindre résurgence de ce dégazage et la traiter.