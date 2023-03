Pollution : la vallée de l'arsenic

La vallée d'Orbiel est coincée entre Carcassonne (Aude) et la Montagne noire. Elle était exploitée par l’homme depuis des siècles pour son sous-sol riche en métaux rares. Un territoire que Frédéric Ogé connaît comme sa poche. Chercheur à la retraite, spécialiste des sols pollués, il nous a montré un chantier à l’odeur toxique et d’un rouge surprenant de la vallée. Un cocktail toxique, héritage d’un passé prospère qui a nourri des centaines de familles de la vallée de l’Orbiel (Aude). Pendant plus d’un siècle, la plus grande mine d’or d’Europe se trouvait dans cette vallée. Mais pour trouver quelques grammes du précieux métal, il fallait extraire puis broyer des quantités astronomiques d’autres minerais. Des métaux rares qui sont en partie restés sur place après la fermeture de la mine en 2004. Dissimulé dans des collines artificielles, on trouve 1,2 million de tonnes de matières hautement toxiques dans la vallée. Une pollution volatile se répand dans la terre et s’infiltre dans les cours d’eau. La rivière Orbiel qui traverse la vallée, transporterait à elle seule trois à huit tonnes d’arsenic chaque année. En aval, dans le village de Conques (Aveyron), une partie des habitants n’a jamais cessé de s’inquiéter de cette pollution. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lormant, C. Chevreton, A. Bourdarias