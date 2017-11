Pollution radioactive : que s'est-il vraiment passé en Russie ?

Depuis le début du mois d'octobre 2017, les experts européens ont soupçonné la Russie d'avoir caché ou minimisé l'existence d'une fuite de produits radioactifs. Plusieurs réseaux de surveillance de la radioactivité avaient signalé ce phénomène. Moscou a démenti tout incident nucléaire dans le pays. Pourtant, c'est bien sur le territoire russe que l'on a relevé les niveaux de concentration de pollution radioactive les plus élevés. Des ONG dénoncent ainsi le manque de transparence de la part des autorités russes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 21/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.