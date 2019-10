Pollution : un barrage pour récupérer les plastiques de la Garonne

C'est une idée qui a germé dans l'esprit de trois jeunes. Récupérer les déchets sur la Garonne, à l'aide d'une sorte de barrage flottant. Attaché à deux piles d'un pont, il fonctionne grâce à la force du courant. Le prototype est mis en service depuis le mois d'août et chaque jour, ce dispositif ramasse en moyenne une trentaine de bouteilles en plastique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.