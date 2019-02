Pollution : une fuite sur un pipeline aux portes de l'Île-de-France !

L'oléoduc qui a cédé transportait principalement du pétrole brut entre le port du Havre et la raffinerie de Grandpuits. La préfecture des Yvelines indique que sept hectares de champs sont concernés. Les dégâts sont importants mais localisés. Dépollution, dédommagement,... C'est Total, le groupe qui exploite le pipeline, qui se chargera de l'ensemble des opérations. Il y aurait près d'un million de litres de pétrole à pomper. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.