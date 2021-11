Polynésie : le bal des baleines

Chaque année, la baleine à bosse effectue la plus grande migration observée chez des mammifères. 13 000 km de trajet aller-retour pour quitter l'Antarctique et se réfugier dans la quiétude des eaux polynésiennes afin de mettre bas ou se reproduire loin des orques et de ses autres prédateurs. C'est l'un des rares endroits dans le monde où l'on peut encore les observer en se mettant à l'eau et en plongeant avec elles. Entre juillet et octobre, des touristes viennent du monde entier pour tenter d'observer l'incroyable ballet de la reine de ces eaux. Un baleineau se donne un spectacle un peu maladroitement, sous la protection de sa mère. Une fois dans l'eau, notre guide lève un doigt au-dessus de sa tête. C'est le signal. À deux ou trois mètres seulement sous nos palmes, un mastodonte de plus de quinze mètres de long pour 25 tonnes. C'est durant cette période que les baleines sont les moins farouches. Après quatre mois en Polynésie, elles sont habituées à la présence des plongeurs. Alors, les deux mammifères dansent et chantent sans même se soucier de notre présence. Les approcher de si près, c'est une expérience inoubliable. De retour sur le bateau, chacun reprend ses esprits, conscient de ce précieux cadeau offert comme un privilège par ces deux baleines. Les baleines à bosse ont failli disparaître il y a quelques années. Elles sont aujourd'hui protégées et c'est ce qui permet ces rencontres avec ce que la nature nous offre de plus grand. TF1 | Reportage M. Fiat - T. Chartier.