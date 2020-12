Pomme de terre : des producteurs secoués par la crise

La pomme de terre est l'un des aliments que nous consommons le plus. Chaque Français mange entre 30 et 35 kilos de pomme de terre par an, mais les semaines de confinement, la fermeture des restaurants et des cantines d'entreprise ont modifié nos habitudes. En conséquence, des dizaines de milliers de tonnes de pomme de terre ne trouvent plus preneurs. Avec la crise sanitaire, c'est tout l'équilibre du secteur qui est fragilisé. Dans l'Hexagone, la pomme de terre représente 47 000 emplois directs. Face à la baisse d'activité des restaurateurs et des industriels de l'agroalimentaire cette année 2020, les producteurs sont démunis. Avec plus de huit millions de tonnes produites chaque année, dont trois destinées à l'étranger, la France est la première exportatrice mondiale de pomme de terre. Mais aujourd'hui, la demande internationale est en suspens et la fermeture des restaurants, des agriculteurs doivent gérer des surplus de stock. De plus, les perspectives pour l'année 2021 ne sont pas bonnes. Ainsi, certains producteurs ont préféré réduire d'un tiers leurs surfaces dédiées à la pomme de terre, par crainte d'une baisse de commande.