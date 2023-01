Pommes de terre : tout faire pour maintenir un prix bas

Bertrand stocke dans cet entrepôt 900 tonnes de pommes de terre récoltées en septembre. L’agriculteur le déplore, leur taille est réduite à cause des conditions climatiques exceptionnelles, du jamais-vu depuis 27 ans. Ses faibles rendements poussent l’agriculteur à augmenter ses prix de vente de 37 %. Mais ce n’est pas l’unique raison, il subit aussi une hausse des coûts de production, l'électricité, et le traitement contre la germination, plus forte cette année à cause de la douceur. Ce négociant vit lui aussi une situation inédite. Il achète des pommes de terre à des producteurs, les transforme et les revend à la grande distribution. Il envisage d’augmenter ses tarifs de cinq à dix centimes au kilo. Pour les clients, les prix vont monter, mais à quel point ? La grande distribution pourrait baisser ses marges pour ne pas à leur dire le chariot des consommateurs qui mangent tout de même un kilo de pomme de terre par semaine. Les professionnels de la grande distribution ont refusé de nous répondre. Les négociations sont en cours pour fixer le prix de ce légume du quotidien. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman, Z. Ajili