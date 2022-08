Pommes : la récolte s'annonce catastrophique en Touraine

En 34 ans de métier, Joël Badiller n’avait jamais vu cela. En tout, 25 hectares de pommes sont intégralement pulvérisés par la grêle du mois de juin. Les fruits sont invendables à ses clients habituels. Il est aussi impossible pour lui d’en vendre pour faire de la compote. La main d'œuvre lui coûterait plus cher que ce que lui rapporteraient ces pommes. C’est un coût trop élevé qu’il ne peut pas assumer sans aide. Joël est loin d’être un cas isolé. En Touraine, pas une seule exploitation n’est épargnée. Chez un autre producteur qui a pourtant commencé sa cueillette, le gel du printemps, cumulé à la sécheresse estivale, a abîmé la plupart de ses pommes, et freiné leur croissance. Ses pommes trop petites ne peuvent pas être commercialisées. Le résultat est que la récolte de ce producteur s'effondre. Il y a 2 800 tonnes de pommes en temps normal, contre seulement 1 800 cette année. Il s’agit d’une perte importante, alors que les charges augmentent. C’est une année catastrophique pour la filière. Près de 10 000 emplois sont directement menacés par ces aléas climatiques. TF1 | Reportage C. Eckersley, P. Schély