Pompe à chaleur : comment éviter les mauvaises surprises

Il pensait faire des économies en s'équipant d'une pompe à chaleur, mais Hervé a vite déchanté. La pompe à chaleur est mal posée, mais aussi mal raccordée. L'installation n'a pas été réalisée dans les normes. Son équipement est inutilisable, il l'a pourtant payé au prix fort : 21 000 euros, deux fois plus cher que des modèles équivalents vendus dans le commerce. Hervé, lui, avait été démarché au téléphone. La pratique est pourtant interdite par la loi lorsqu'il s'agit de rénovation énergétique. Depuis, la société est aux abonnés absents. Le couple a décidé de saisir la justice et ils ne sont pas les seuls à avoir été floués. De plus en plus de personnes témoignent sur Internet. Alors, comment ne pas se faire avoir. Nous avons demandé conseils à un expert. Il nous présente le site d'une autre société. Il y a quelques règles à respecter. Vous pouvez également faire appel gratuitement à un conseiller France Rénov, le service public de rénovation de l'habitat. Il pourra vous indiquer une liste de professionnels qualifiés. TF1 | Reportage J. Roux, M. Chaize, F. Guinle