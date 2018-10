Pompéi : faut-il revoir les manuels d'histoire ?

Nous avons appris à l'école que Pompéi fut ensevelie par l'éruption du Vésuve le 24 août de l'année 79, après Jésus-Christ. Seulement, une petite inscription murale, retrouvée récemment dans les ruines de cette cité romaine remet en cause la date officielle de ce drame. Alors, nos professeurs d'histoire se sont-ils trompés ? Nos journalistes ont mené l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.