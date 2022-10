Pompes à sec : comment en est-on arrivé là ?

À Paris, à Marseille ou en Normandie… Dans toute la France, les stations sont fermées pour rupture de stock. Comment l’expliquer ? Est-ce à cause des prix très attractifs, notamment chez TotalEnergies ? Le groupe applique depuis un mois une remise de 20 centimes par litre à la pompe. Le nombre de clients a augmenté de 30 à 40% selon le géant pétrolier. Il dit avoir le stock pour répondre à la demande, mais ne peut réapprovisionner à temps ses stations. La grève en cours, dans six des huit raffineries françaises, est une autre hypothèse. Elle provoque des retards dans les livraisons de carburant et suscitent l’inquiétude des automobilistes, comme en témoignent les files d’attente à la pompe. Les Français font-ils le plein par peur de manquer de carburant ? “On peut tout à fait comparer à ce qui s’est passé sur les pâtes alimentaires en début de pandémie. C’est simplement par peur de manquer que les gens se sont précipités dans les supermarchés, ayant créé en fait des ruptures qui n'avaient pas lieu d’être”, explique Élisabeth Cony, fondatrice de Madame Benchmark. Ces comportements aggraveraient la situation. Rappelons-le, la ristourne de Total s’applique encore tout le mois d’octobre. TF1 | Reportage J. Cressens, F. Litzler, R. Fourny