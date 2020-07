Pompier blessé par balle dans l’Essonne : ce que l’on sait sur l’enquête

Le guet-apens ne fait guère de doute. Un peu après 23 heures, les pompiers de cette caserne à Étampes partent pour l'incendie d'une voiture. Les policiers sont là au cas où. Au bout de quelques minutes, un homme, sans doute caché derrière les bosquets, tire sur les secours. Le tir aurait pu être mortel. Les habitants de ce quartier populaire, qui n'est pourtant pas considéré comme sensible, ont du mal à cacher leur écœurement.