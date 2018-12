Pompiers : des agressions en hausse

Les sapeurs-pompiers sont de plus en plus exposés à la violence. Selon l'Observatoire de la délinquance, 2 813 soldats du feu ont déclaré avoir été victimes d’agressions en 2017. C'est 23% de plus qu'en 2016 et la tendance se confirme cette année encore. Alors, face à ces violences, ils réclament plus de sanctions pénales et l'utilisation de mini-caméras en cas de problème. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.