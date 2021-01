Pompiers, aides à domicile : la campagne de vaccination élargie

Ils ont su ce matin qu'ils pouvaient se faire vacciner et ils n'ont pas perdu de temps. À Nancy aujourd'hui, une quinzaine de pompiers se sont tout de suite portés volontaires. La vaccination était déjà possible aux personnels soignants de plus de 50 ans. La voilà élargie aux pompiers et aux aides à domicile âgés de plus de 50 ans, comme Sophie, qui a tout juste l'âge requis. Elle intervient pour le ménage ou les repas chez une trentaine de personnes âgées dépendantes. Elle ne demande qu'à se faire vacciner pour avoir l'esprit plus tranquille. Encore faut-il trouver où se faire vacciner. Pour ces professionnels au contact de publics fragiles, le gouvernement promet de faciliter l'accès aux centres de vaccination de ville, comme les maisons de santé par exemple. Une centaine sera opérationnelle dès cette semaine, le triple la semaine prochaine, et jusqu'à 600 d'ici la fin du mois. Se pose la question d'utiliser plus tard des locaux municipaux ou des gymnases comme le proposent beaucoup d'élus. Le gouvernement promet de rattraper dès les prochains jours le rythme de vaccination de nos voisins européens.