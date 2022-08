Pompiers blessés : comment ont-ils échappé aux flammes ?

La tôle carbonisée des camions laisse imaginer la violence de la lutte contre les flammes. Les véhicules sont envoyés dès les premières minutes de l’incendie. La priorité était de protéger les habitations de la commune d’Aubais. Mais une fois sur place, le vent tourne brutalement, et prend au piège plusieurs équipes. Malgré les systèmes de protection, quatre pompiers volontaires de la caserne de Vauvert sont blessés. L’un d’eux est hospitalisé en urgence. Dès ce lundi 1er août matin, les trois blessés légers ont pu rentrer chez eux. Jean Denat, le maire de la commune, les a rencontrés. "Ce sont des hommes et des femmes du quotidien. Vous avez un entrepreneur de maçonnerie, une assistante vétérinaire, et des jeunes également”, a-t-il expliqué. L’un des pompiers est toujours hospitalisé pour des brûlures au visage et aux mains. Mais ses jours ne sont pas en danger. Dans la petite ville, l’accident a choqué les habitants. Au total, neuf pompiers ont été blessés lors de l’intervention sur cet incendie désormais maîtrisé. Ils sont toujours 250 soldats du feu mobilisés, prêts à intervenir de nouveau en cas de reprise. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Chomy, A. Poupon.