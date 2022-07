Pompiers : comment éviter les reprises de feu

La mission est loin d'être terminée pour les sapeurs pompiers, même s'il n'y a plus de flammes dans leur secteur. Ces soldats du feu ne sont pas les seuls mobilisés. La zone à surveiller est immense et les fumerolles dispersées. Un travail fastidieux attend les pompiers au sol, tandis que dans les airs, un hélicoptère bombardier d'eau lutte contre les flammes. Les flammes sont beaucoup moins intenses et moins nombreuses ces derniers jours. C'est ce que montre une carte de la Nasa, où des points rouges représentent les feux en ce moment et des points blancs, ceux qui sévissaient il y a une semaine. Le bilan est encourageant pour les sapeurs pompiers, mais il est beaucoup trop tôt pour crier victoire. Dans certains secteurs de Landiras, le danger vient du sol composé de tourbe. Il s'agit d'un mélange de végétaux, à travers lequel le feu peut s'infiltrer avant de remonter à la surface dans un autre endroit et ainsi créer un nouveau départ de flamme. Cela peut arriver des semaines, voire des mois après le premier incendie. C'est une tâche supplémentaire pour les pompiers qui sont déjà très sollicités, alors que la saison des feux est loin d'être terminée. TF1 | Reportage J. Cressens, Y. Chambon, M. Guénégan