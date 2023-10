Pompiers : de nouvelles missions pour aider le SAMU

Juste une adresse et une urgence, un homme a perdu connaissance quelque part dans un immeuble. Parmi les sapeurs-pompiers, il y a Amandine Chardon, une infirmière professionnelle. C'est le même uniforme, mais pas le même regard, ni les mêmes gestes : des actes paramédicaux et des médicaments avant de rejoindre l'hôpital. Il y a déjà un autre appel. Un employé de l'autoroute s'est blessé à la gorge. Désormais, tout est inscrit sur une tablette. Les données sont aussitôt transmises au centre opérationnel à un pompier, lui aussi infirmier. Le SAMU n'est jamais loin. En Haute-Savoie, comme dans 19 départements, pompiers et "hommes en blanc" travaillent côte à côte. "On s'échange des informations. [...] Cela fluidifie vraiment l'intervention, dans l'intérêt de la victime", affirme le sergent Guillaume Mermin, du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie (SDIS 74). Il s'agit de gagner des minutes, des chances de survie, même là où les médecins sont rares. Il y a 7 000 infirmiers sur 250 000 sapeurs-pompiers. Mais bientôt, tous devraient être formés à certains actes paramédicaux, en plus des gestes de secours. TF1 | Reportage F. de Juvigny, G. Vuitton