Pompiers : ils réclament plus de moyens

Il n'y a pas un seul pompier dans la salle de repos ni dans le garage de la caserne de Coudoux dans les Bouches-du-Rhône. La plupart sont en forêt pour surveiller d'éventuels départs de feu. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont juste 14 pompiers. C'est l'effectif minimum nécessaire. Et pour atteindre ce nombre, trois d'entre eux ont dû renoncer à leurs jours de récupération. Cette caserne compte pourtant 110 pompiers. Mais certains sont mobilisés sur les feux en Gironde. D'autres sont en intervention dans la Drôme. Les pompiers n'ont jamais été aussi sollicités. Il leur faut donc du renfort le plus rapidement possible. La France compte 251 000 pompiers professionnels et volontaires. Selon leur fédération, il est vital d'en recruter 50 000 d'ici 2027. D'après le porte-parole de la FNSPF, elle a tiré et épuisé les ressources disponibles pour pouvoir faire face aux incendies de l'été. Pour recruter, il faut de l'argent. Mais les pompiers disent en manquer. Ils sont financés par la TSCA (Taxe Sur les Conventions d'Assurance). Elle est prélevée sur les contrats par l'État. Elle finance la caisse d'allocations familiales, l'Assurance Maladie et les pompiers. Ces derniers reçoivent 1,2 milliard d'euros par an. Leur fédération réclame aujourd'hui le double. Cette somme permettrait aussi de changer un matériel vieillissant. De nombreuses casernes déplorent notamment l'état de leur camion. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Cloix, C. Sebire