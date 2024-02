Pompiers : les équipements du futur

Dans le futur, nos pompiers pourront compter sur deux nombreuses innovations technologiques pour mieux les protéger et les rendre encore plus efficaces. Cela commencera dès qu'ils recevront un appel. Dans quelques mois, si vous appelez les pompiers de Paris, certains appels seront analysés par une intelligence artificielle. Plus précisément, elle écoutera ce qui se passe avant qu'un pompier décroche, pendant les 16 secondes où l'appel est mis en attente. Le but est de repérer des mots-clés qui alertent d'un danger. Les soldats du feu gagneront ainsi de précieuses secondes dans leur prise de décision pour envoyer les secours. Dans quelques années, une fois en route vers l'incendie, un autre allié entrera en scène. Un drone décollera du camion et partira en éclaireur. Avec ses caméras infrarouge et thermique, il verra précisément où se situent le feu et les victimes à secourir. Les images seront envoyées en direct aux pompiers en approche pour mieux les préparer à intervenir. Sur le terrain, à horizon dix ans, les yeux du pompier seront aussi aidés d'un nouveau type de visière, en réalité augmentée. Les éléments affichés le guideront jusqu'à l'incendie pour ne pas perdre de temps à découvrir les lieux. Certains fabricants prévoient aussi d'équiper leur visière de capteurs pour voir à travers la fumée. Coût du dispositif : 5 000 euros l'appareil. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Khezzar T. Bove, P. Veron