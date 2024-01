Pompiers pris pour cible : les ras-le-bol d'une profession

Ils se sont lancés à la poursuite d'un de leurs agresseurs jusqu'au pied des barres d'immeubles. Alors qu'ils intervenaient pour un feu de poubelle, ces pompiers sont une fois de plus pris à partie. Excédés, ils décident de répliquer. Dans sa course, l'un d'eux va même chuter. La scène s'est déroulée vendredi soir dans un quartier de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Les habitants décrivent des dégradations, des feux de voitures, de poubelles et des caillassages de camions quasi quotidiens. Les agressions de pompiers n'arrivent pas seulement dans les cités ou dans les grandes villes. Il y en a aussi en pleine campagne. En juillet 2023, un pompier volontaire part porter secours à un habitant d'un petit village de Lozère. Mais l'intervention va dégénérer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais, A. Chomy, A. Bacot