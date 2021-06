Pompiers, Samu, police : panne géante des numéros d'urgence

Dans de nombreux départements de l'Hexagone et depuis plusieurs heures, les secours ne répondent plus. En Seine-et-Marne Marne, en Saône et Loire, dans l'Ain, en Côte-d'Or, dans les Bouches-du-Rhône par exemple. A l'Outre Mer, la Guyane est également concernée. Cette panne concerne le 15, le 17, le 18 et le 112. Selon Marc Vermeulen, vice-président FNSPF, "cette situation est assez aléatoire en fonction des départements. Et pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur le retour à la normale". Ceci dit, une démarche est recommandée pour pallier la panne. En effet, si vous n'arrivez pas à joindre les secours ce soir, essayez de rappeler depuis un téléphone fixe. Rien qu'en Île-de-France, les pompiers et le SAMU reçoivent en moyenne onze mille appels par jour. Pour certains, chaque minute est vitale. L'information est tombée à 18h30 sur le compte tweeter officiel de la Sécurité Civile. Chaque centre local communique sur les réseaux sociaux un numéro alternatif.