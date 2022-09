Pompiers : trois mois de lutte contre les flammes

Même lorsqu'ils ne sont pas face aux flammes, ils doivent redoubler d'efforts. Le feu couve sous les cendres. Les pompiers tentent de le noyer car le vent souffle. "Le but, c'est d'éviter justement les propagations à la forêt qui est derrière, qui n'a pas été brûlée encore", s'exprime l'adjudant-chef Laurent Techoueyres. Être partout, passer d'une forêt à une autre, et les pauses sont courtes. Le caporal-chef David Guesnier, arrivé de Vendée en renfort, n'avait jamais combattu un feu d'une telle ampleur. Ils n'ont que quelques minutes pour souffler et il faut déjà repartir. Menuisier ébéniste, le sergent-chef Adrien Gosse, a dû quitter précipitamment la Normandie dans la soirée du mardi 13 septembre. Lui et son équipe ont été envoyés 23 fois en renfort sur des incendies cet été. Ils ont déjà passé deux semaines en Gironde le mois dernier. La fatigue, ils apprennent à vivre avec. Plus de 700 pompiers venus de toute la France s'apprêtent à passer une troisième nuit, à tenter de maîtriser le feu, sans vraiment savoir quand ils rentreront chez eux. TF1 | Reportage S. Chevallerau, É. Boucher, A. Janon