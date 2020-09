Pont-d'Ain, une commune sans maire

C'est un constat étonnant. Près de quatre mois après le second tour des élections municipales, certaines communes n'ont ni maire ni Conseil municipal. C'est le cas, par exemple, à Pont-d'Ain près de Bourg-en-Bresse. Il n'y avait aucun candidat aux dernières élections. C'est donc le maire d'une commune voisine qui gère cette ville de 3 000 habitants. Reportage sur place.