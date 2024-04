Pont de Baltimore : les grues sont entrées en action

Une image pour illustrer l'ampleur de la tache avec ces minuscules nacelles d'ouvriers au milieu de la forêt métallique abattue. Les techniciens ont commencé à débiter le pont Francis-Scott-Key. Sa structure dite en poutres en porte-à-faux, implique un grand volume d'acier, et donc beaucoup de travail de découpes. Une étape de toute façon indispensable au futur emploi des grues. La plus puissante est capable de soulever 1000 tonnes. "Mais le souci et l'un des défis, c'est que le pont qui repose actuellement sur le navire, a une masse comprise entre 3000 et 4000 tonnes", précise Wes Moore, gouverneur du Maryland. Autres contraintes, les manœuvres de la quarantaine de barges et remorqueurs nécessaires, encore limités par les 800 mètres de l'ouvrage effondré. Il faudrait dégager un chenal d'accès, et même ensuite, les évolutions sont perturbées par des débris émergés et par le vent et les courants du fleuve Patapsco. Rien d'insurmontable pour la logistique américaine, même s'il faudra se méfier de la ligne électrique aérienne le long du pont et des 460 tonnes de matières dangereuses à bord du porte-conteneurs. Ensuite, les experts ausculteront le pilier ébranlé par la collision. Il y a urgence à rétablir l'accès aux 17 terminaux du port de Baltimore. Le neuvième des États-Unis, mais le premier pour le sucre et l'industrie automobile avec 15 000 emplois directs et 74 milliards d'euros de valeurs marchandes l'an dernier. Aucune échéance ni coût de reconstruction du pont n'est encore fournie par les autorités. TF1 | Reportage O. Santicchi