Pont de l'Ascension : aussi long à l'aller qu'au retour

Ce dimanche 12 mai 2024, ce que les automobilistes redoutaient plus que tout, ce sont les 2 125 km de bouchons cumulés qui avaient été enregistrés mercredi dernier. Un record. C'est pour cela que Bison Futé avait classé la journée rouge sur l'ensemble de la France, et même noire au Nord et à l'Ouest. Les automobilistes ont donc eu la même idée : prendre la route tôt ce matin. La galère s'est prolongée l'après-midi, les bouchons se sont enchaînés sur les autoroutes de l'Ouest, comme sur l'A29 ou encore sur l'A1 ou l'A13. Les bouchons n'ont pas épargné le Sud et l'autoroute A7. Entre Orange et Lyon, soit 200 km, les automobilistes ont mis 5h30 au lieu de 1h30, c'est cinq fois plus que prévu. Certains automobilistes auront passé neuf heures dans la voiture à l'aller, neuf heures au retour. Un week-end prolongé cher payé, surtout pour finir sous la pluie. TF1 | Reportage N. Robertson