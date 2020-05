Pont de l’ascension et vacances d’été: de nouvelles habitudes de réservations

Changer d'air sans prendre le large, retrouvailles en famille, en résidence secondaire ou en location. Le tourisme local est en pleine ascension. Il y a encore peu de réservations dans les hôtels, les villages de vacances et les campings, car 80% d'entre eux sont toujours fermés. Mais le désir d'ailleurs n'a pas dit son dernier mot. En trois jours, la SNCF a vendu 140 000 billets de grandes lignes pour cet été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.