Pont de l'Ascension : la règle des 100 km est-elle respectée ?

Pour la majorité des vacanciers, c'est le premier week-end à la mer de 2020. Certains ont opté pour Méditerranée. D'autres ont cherché des plages plus au Nord sur la côte normande ou la Côte d'Opale quitte parfois à frôler ou dépasser la limitation de 100 km autorisés. La maréchaussée a été présente, placée à des endroits stratégiques. Et nos journalistes ont pu le constater.