Pont de l’Ascension : top départ pour le premier week-end prolongé de l’année

Derniers préparatifs pour cette famille lilloise qui boucle ses valises. Ils partiront en voiture demain matin pour un très long week-end en Normandie. Une journée classée rouge par Bison Futé partout dans le pays avec une circulation difficile surtout en région parisienne et dans le sud. Mais il y en a qui partent dès ce soir. Pour éviter les embouteillages et pour profiter de leur jour de congé au maximum. Et puis, il y a ceux qui vont prendre le train. La SNCF attend plus de 1,5 million de passagers en gare d'ici dimanche. Au total, 25% de réservations supplémentaires ont été enregistrées par rapport à 2021 et plus d'un train sur trois affiche complet. Départ dès ce soir pour ce père de famille et ses trois enfants qui sont forcément ravis. Même empressement pour cette mère de famille qui, elle aussi, peut partir dès ce soir. Enfin, il y a ceux qui partent en bus. Près de 50% de réservations en plus ont été enregistrées par rapport à l'an dernier. Pour ce groupe d'étudiants, il est impensable d'attendre demain pour partir à Cannes. Rouler toute la nuit, c'est le prix à payer pour profiter d'un très long week-end. T F1 | Reportage P. Gallaccio, N. Robertson