Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : enquête sur le respect du code de la route par les transporteurs

Plus de 4 200 camions empruntent chaque jour nos autoroutes. Pour les conducteurs de poids lourd, le choix est parfois complexe entre respecter les interdictions ou les ignorer. Certains admettent qu'ils n'ont parfois pas d'autres choix que de transgresser les règles malgré les risques. Pour expliquer les abus de certains, des chauffeurs pointent la rareté des contrôles sur les routes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.