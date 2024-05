Pont effondré : les marins oubliés de Baltimore

Une impressionnante explosion et l’armature métallique de l'ancien pont de Baltimore disparaît dans l’eau. Le cargo Dali est enfin libéré de son carcan qui le tenait prisonnier depuis deux mois lors du spectaculaire accident. Six ouvriers, présents sur le pont, y trouvent la mort. Depuis le 26 mars, 21 marins sont toujours bloqués sur le porte-conteneurs, 20 Indiens et un Sri-lankais. Des associations et la compagnie gestionnaire du bateau, que nous avons pu contacter, leur livrent quotidiennement de la nourriture. Faute de visa et de laissez-passer, les salariés de la compagnie n’ont pas pu être débarqués. Surtout, le FBI et le Conseil national de la sécurité du transport mènent une enquête pour comprendre comment s’est produit l’accident. Tous les téléphones ont été saisis. Le cargo devrait être déplacé lundi, dans l’après-midi. Les 21 marins, eux, pourraient revenir sur la terre ferme prochainement. TF1 | Reportage L. Gelabert