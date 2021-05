Pont effondré sous le poids d’un métro à Mexico : le récit du drame

Suspendu dans le vide, le métro de Mexico, coupé en deux, ne tient plus que grâce à deux énormes grues. Une opération très délicate. Il faut réussir à dégager les rames sans provoquer un nouvel effondrement. C'est dans le quartier populaire d'Olivos, dans la banlieue sud de Mexico que le drame a eu lieu cette nuit. Il est 22 heures quand la vidéosurveillance capte l'instant précis où le pont cède. Plusieurs tonnes de béton aplatissent les véhicules. Les pompiers, des passants se précipitent pour chercher des survivants dans le fracas assourdissant des sirènes d'ambulances. "Il y a eu un bruit très fort. La lumière s'est éteinte, puis tout le monde s'est mis à crier, à tomber. Moi, je suis tombée sur les autres personnes et c'est comme ça que j'ai pu sortir", témoigne une passagère. Devant les grilles des hôpitaux, des dizaines de personnes patientent dans l'espoir de retrouver leurs proches en vie. "Depuis 22h15, elle ne répond plus au téléphone. Quand on a vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, on l'a tout de suite appelée car on savait qu'elle pouvait être dans le métro", confie Cristian Segura Osorio. Plus de détails dans la vidéo au-dessus de cet article.