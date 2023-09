Ponts communaux : une aide pour la rénovation

Notre pays compte 250 000 ponts sur lesquels circulent chaque jour des voitures, des vélos, des trains et des piétons. Dans le petit village d'Auriac-du-Périgord, certains ont plus de 100 ans. Ces ponts de pierre étaient à l'origine conçus pour permettre le passage des charrettes, de part et d'autre de la rivière. Mais ils sont aujourd'hui en piteux état. En 2019, pourtant, la mairie a dépensé près de 60 000 euros pour restaurer deux d'entre eux. Au cœur de ce village de 400 habitants, on en compte neuf au total. Pour Dominique Duruy maire (SE), il est financièrement impossible de tout réparer. C'est pourquoi, le gouvernement débloque une aide de 35 millions d'euros pour aider les villes de moins de 10 000 habitants à remettre en état ces édifices. Depuis cinq ans, un organisme public scrute les ponts routiers et leur attribue un carnet de santé. Il contient quatre stades de dégradation. Sur les 30 000 ponts diagnostiqués, 600 à 800 pourront être remis en état avec cette enveloppe. C'est une première étape après de longues années sans investissement d'ampleur. Pour David Zambon, directeur général adjoint de Cerema - Infrastructures de Transport et Matériaux (ITM), un pont doit être toujours entretenu toute la durée de sa vie. Le chantier est vaste. La remise en état de tous les ouvrages dégradés coûtera plusieurs centaines de milliers d'euros. TF1 | Reportage M. Beringer, C. Emeriau, C. Devaux