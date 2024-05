Ponts de mai : bonne ou mauvaise nouvelle pour l'économie ?

Depuis mardi matin, à chaque coup de téléphone, la même réponse : "on est complet". Plus une place dans le Camping Clicochic "Chevalier", à Houlgate (Calvados). Les 126 emplacements ont tous trouvé preneur pour ce week-end prolongé. D'autant plus que ce camping normand a profité du pont pour augmenter ses tarifs, 15 % de plus qu'en temps normal. Des millions de Français profitent des deux jours successifs pour s'offrir cinq jours de congé. Bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme. Enguerran Lamothe, responsable du restaurant Le Biquet's à Cabourg (Calvados), s'est confié devant la caméra de TF1 qu'il va réaliser un chiffre d'affaires records. Si certains ont le sourire, d'autres se seraient bien passés de ce hasard du calendrier. C'est le cas de David Teddy, couvreur Les Toits Franciliens à Versailles (Yvelines). Tous ses ouvriers font le pont. Aucune personne ne sera présente sur le chantier mercredi. Dommage, le toit de la maison est presque terminé. Du temps perdu, c'est aussi de l'argent en moins. Prenons l'exemple du Groupe Prevost, une entreprise spécialisée dans le transport routier. Si seulement 30 % de ses chauffeurs font le pont, la totalité du camion de l'entreprise va pourtant rester sur le parking. L'entreprise a fait les comptes. Son chiffre d'affaires devrait être réduit de moitié cette semaine. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Gelabert, F. Moncelle