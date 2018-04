Ponts de mai : comment les écoles vont-elles s'organiser ?

De très nombreux élèves vont sans doute suivre leurs parents à l'occasion de ces jours non travaillés du mois de mai. En effet, on en a compté quatre dont trois prévus dans la semaine du 7 mai. Pourtant, en théorie, la prolongation des week-ends ou le raccourcissement des semaines d'école, n'est pas autorisé. D'ailleurs dans certains pays, les parents reçoivent une amende quand leurs enfants sèchent les cours sans raison valable. Les écoles et les communes ont dû s'organiser pour éviter un très grand nombre d'absences. À Caen, certaines académies ont décidé de décaler les vacances d'une semaine pour englober les jours fériés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.