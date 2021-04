Ponts de mai : les Français réservent

Ceux qui rêvent d'un petit séjour loin du travail l'ont déjà noté sur leur calendrier. En mai, il y aura deux grands week-ends : quatre jours pour l'Ascension, trois pour la Pentecôte. Alors, certains ont déjà tout prévu. La SNCF vend actuellement 150 000 billets par jour. Pour faire face aux envies d'ailleurs des Français, le nombre de trains devrait augmenter en mai. Le 7 mai, il y aura environ huit TGV sur dix. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui. Pour les week-ends prolongés de l'Ascension et de la Pentecôte, le trafic sera même quasi normal sur les axes Atlantique et Sud-Est. Certains loueurs de voitures constatent également une hausse des réservations : + 20% sur les deux dernières semaines de mai. Les voyages en bus devraient également être plébiscités. Destination prisée pour ce mois de mai : la Baule, sur la côte atlantique. Dans cet hôtel, déjà 90% d'occupation pour les deux grands week-ends. Pour convaincre les clients, al directrice autorise les annulations de dernières minutes. En revanche pour cet été, les réservations sont encore un peu timides sur place. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Pour les mois de juillet et août, Gîtes de France a déjà loué la moitié de ses logements.