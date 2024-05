Ponts du mois de mai : ils font le bonheur des professionnels

Dans un camping de la Grande-Motte, on profite d'un peu de calme avant le week-end de la Pentecôte qui s'annonce bien chargé. Les 230 emplacements disponibles ont tous été réservés. Là-bas, tous les campings affichent complet et ils ne sont pas les seuls à profiter de cette affluence exceptionnelle des ponts du mois de mai. Restaurateurs, glaciers, mais aussi magasins de vêtements, tous les professionnels de la station ont fait le plein. Il faut dire que les Français ont massivement voyagé. En plus des nombreux départs en voiture, pour l'Ascension, la SNCF a vendu 2,5 millions de billets. Pour ce week-end de la Pentecôte, plus de 1,3 million de réservations ont déjà été enregistrées, principalement vers les côtes. Mais les campagnes aussi ont du succès, comme dans l'Eure. D'après Gîtes de France, 80 % des établissements du département sont complets. Les chambres d'Élisabeth Lainé, gérante du gîte "Du Froc De Ville", n'échappent pas à la règle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage N. Robertson, R. Reverdy