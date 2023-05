Ponts et long week-ends : pourquoi si peu de trains ?

Trouver un Paris - Lons-le-Saunier fut si compliqué pour ce week-end, que ce Jurassien, en image, aurait presque imaginé y aller à vélo. Deux millions de billets TGV et Intercités ont été vendus, autant qu’en 2019 avant le Covid-19. Quatre trains sur cinq seront complets quelle que soit la destination, par exemple oubliez un Montpellier - Lyon dimanche, à moins de partir à six heures du matin. La SNCF affirme qu’elle ne peut pas programmer plus de trains, alors pourquoi ? “Il aurait fallu anticiper davantage la reprise du trafic post Covid. Aujourd’hui, créer des trains ça prend plusieurs années donc il faut les fabriquer. Il y a une pénurie de matériel ferroviaire en Europe”, selon Matthieu Marquenet, directeur général de Kombo. Une autre raison, l’ascension, la Pentecôte, sont l’occasion d'effectuer de gros travaux. Mille six cent chantiers d’aiguillage ou d’entretien sont prévus cette année 2023, certains se dérouleront ce week-end. Tous ces désagréments vous en aussi un peu découragé. La voiture sera-t-elle d’ailleurs la grande gagnante du week-end ? La principale plateforme de covoiturage constate une hausse de 20 % des réservations, par rapport à l’année dernière. TF1 | Reportage Y. Hovine, M. Kouho