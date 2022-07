Ponza : l'île envoûtante

Elle se dessine au loin dans la mer Tyrrhénienne. L'envoûtante île de Ponza est le lieu où Circé aurait ensorcelé Ulysse. Nous, ce sont ses façades aux maisons colorées qui nous charment. Au total, 3 200 personnes y vivent, dont Cesare De Luca. Il nous invite à entrer sous les habitations. Nous plongeons dans l’antiquité romaine, dans la Citerne de la Dragonara. Ponza était un haut lieu militaire et commercial. Alors, l’île était dotée d’un impressionnant réseau hydraulique. La citerne n’est plus utilisée aujourd’hui. L’eau potable est acheminée par bateau. Les habitants ont néanmoins conservé l’habitude de récupérer l’eau de pluie, notamment pour irriguer les terres agricoles. À flanc de falaise se trouvent trois hectares de vignobles spectaculaires. Les vignerons sont en pleine opération d'effeuillage. Il y a au moins 150 mètres de dénivelé positif. Il est impossible de faire passer une machine. Le travail est fait à la main. Emanuele Vittorio et Luciana Sabino ont pris le terrain il y a un peu plus de 20 ans, alors qu’il était encore complètement en friche. Ils sont les gardiens de ces cépages, importés de l’île voisine d'Ischia, au XVIIIème siècle. Ils en tirent un vin particulier : le “Fieno bianco”. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa, L. Giuily