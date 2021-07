Pop It : le jeu qui éclate nos enfants

Éclater les petites bulles des papiers d'emballage, vous l'avez forcément tous déjà fait. Voici la version 2021 : un jeu pour enfants, tout en silicone, plus coloré et on peut cette fois appuyer sur les bulles à l'infini. Liora, 8 ans et Zoé, 5 ans, ont succombé à ce phénomène arrivé dans les cours d'école il y a quelques semaines. Leur mère, Julie Arfi, a acheté presque toute la collection. "On n'a pas trop de réticences alors on achetait même plusieurs. Et puis c'est vrai que c'est un effet de mode, donc il faut l'avoir", dit-elle. Pour comprendre ce raz-de-marée, il suffit de parcourir les réseaux sociaux. Les Pop It sont partout. Ces enfants stars de YouTube en font la promotion. Dans ce magasin, ces jouets, qui coûtent en moyenne cinq euros, se vendent comme des petits pains. Jusqu'à 200 par jour depuis le mois de mai et les commandes ne sont pas prêts de ralentir. "Beaucoup font de l'approvisionnement pour les vacances d'été parce qu'en l'occurrence pour le train, pour l'avion, pour la plage, c'est vrai que ça va rester un phénomène d'occupation pour les enfants", indique Marie Arnoux, magasin de jouets "Lulu et Compagnie" à Paris. Ce jeu s'est même invité dans les cabinets paramédicaux. Rachel Dutordoir, orthophoniste à Ballan-Miré (Indre-et-Loire), l'utilise en séance pour motiver ces jeunes patients. "Quand on éclate une bulle, c'est agréable, ça détend en fait. À chaque seconde, on éclate une bulle, donc ça permet de structurer en fait l'exercice", explique l'orthophoniste. L'objet antistress, star des plages cet été, a-t-il encore de beaux jours devant lui ? Réponse à la rentrée dans les cours de récréation.