La population des loups augmente dans notre pays

Dans l'Hexagone, il y aurait actuellement entre 400 et 500 loups en liberté. Leur présence augmente d'année en année et se concentre dans le sud et l'est du pays. Cette extension est vécue comme une nuisance pour les éleveurs de brebis. Pour se nourrir, ces canidés sauvages s'attaquent aux troupeaux. Ils s'approchent également de plus en plus des villages, sans toutefois s'attaquer à l'homme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.