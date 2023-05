Pornographie en ligne : comment protéger les mineurs ?

Accéder à des images pornographiques sur Internet, nous l’avons fait. Il n’y a rien de plus facile. Il suffit d’une simple recherche et vous êtes orienté vers des sites, souvent gratuits. Sur nombreux d’entre eux, le barrage à votre enfant et la vidéo se limitent à cette seule question : “Avez-vous au moins 18 ans ?”. Il n’y a rien de bien contraignant pour des adolescents. Ils sont donc de plus en plus nombreux, et de plus en plus jeune à s’y rendre, comme le révèle une étude de l’Arcom, le gendarme d’Internet. Un sur cinq y va au moins une fois par mois, et cela grimpe avec l’âge. Chez les douze à treize ans, cela concerne 51% des garçons et 31% des filles. Depuis 2020 pourtant, la loi française impose une vérification de l’âge plus poussée, sous peine de bloquer les sites réfractaires. Cette loi est encore peu respectée. Ce n’est pas le cas, chez l'éditeur français que nous avons interviewé. Il se dit concerné par la protection des mineurs. Sur son site, l’accès aux contenus est plus difficile. TF1 | Reportage D. Piereschi, M.L. Bonnemain, S. Fortin